Kocaeli'de kadın cinayeti: Evli olduğu erkek tarafından silahla katledildi
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki dairesinde karnından silahla vurulmuş bulunan kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Arapçeşme Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın 4. katındaki daireden yükselen tartışma seslerinin ardından silah sesi duyuldu.
Apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karnından tabancayla vurulmuş halde ağır yaralı bulunan F.P. (26), kaldırıldığı özel hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Polis, olay esnasında evde bulunan kadının evli olduğu erkeği R.P'yi (35) cinayet şüphesiyle gözaltına aldı.
F.P'nin 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi.