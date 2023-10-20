Kocaeli'de kamyonet ile işçi servisinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sebze yüklü kamyonet ile işçileri taşıyan servis minibüsünün çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Mevlana Mahallesi Issık Göl Caddesi Adliye Kavşağı'nda, İ.G. idaresindeki 54 VK 019 plakalı sebze yüklü kamyonet ile Z.K. yönetimindeki 41 P 3800 plakalı işçileri taşıyan servis minibüsü çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Z.K. ile işçilerden F.Y, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kavşakta kaza nedeniyle trafik akışı bir süre kontrollü sağlandı.
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