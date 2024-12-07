Kocaeli'de karbonmonoksitten etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde karbonmonoksit gazından etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.

Barış Mahallesi Hayri Macar Caddesi'nde yaşayan Suriye asıllı aynı aileden Behiye A, Meyda A, Nermin A. ve Narin A. ile akrabaları Melek El H'nin sobadan sızan karbonmonoksitten etkilendiği ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelince ilk müdahalesi yapılan 5 kişi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan aile bireylerinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.