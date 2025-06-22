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Kocaeli'de kayalıklardan düşen kadın öldü, iki oğlu yaralandı

Ajans Haberleri
  • 22.06.2025 21:35
  • Giriş: 22.06.2025 21:35
  • Güncelleme: 22.06.2025 21:36
Kaynak: AA
Kocaeli'de kayalıklardan düşen kadın öldü, iki oğlu yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de ormanlık alanda kayalıklardan düşen kadın hayatını kaybetti, iki oğlu yaralandı.

Başiskele ilçesi Yuvacık Barajı Kazandere mevkisine ailesiyle piknik yapmaya giden Reyhan K. (37) ile oğulları A.S.Y. ve K.A.Y, yürüyüş yaptıkları sırada kayalıklardan düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma, sağlık, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

K.A.Y. düştüğü yerden kendi imkanlarıyla çıkarken, ağabeyi A.S.Y. ve annesi R.K. bulundukları bölgeden ekiplerce çıkarıldı.

Sağlık görevlilerinin kontrollerinde anne Reyhan K'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı kardeşler hastaneye kaldırıldı.

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