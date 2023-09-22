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Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Ajans Haberleri
  • 22.09.2023 09:31
  • Giriş: 22.09.2023 09:31
  • Güncelleme: 22.09.2023 09:35
Kaynak: AA
Kocaeli'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kocaeli'de 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Çeşitli yöntemlerle dolandırıcılık suçundan hakkında 62 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis ile 1 milyon 325 bin 238 lira kesinleşmiş para cezası bulunan A.A'nın saklandığı adres belirlendi.

Polis, hükümlüyü operasyonla yakaladı.

Hükümlü emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi.

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