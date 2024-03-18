Kocaeli'de kumar oynayan 10 kişiye 64 bin 250 lira ceza verildi

Kocaeli'de düzenlenen kumar operasyonlarında 10 kişiye 64 bin 250 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, "kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak" suçunun engellemesi için yapılan çalışmalar kapsamında umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde denetim gerçekleştirildi.

Ekipler, Kartepe ve Gölcük ilçelerindeki bazı iş yerlerinde kumar oynandığını tespit etti.

Kartepe'de umuma açık eğlence ve istirahat yerlerinde yapılan denetimlerde, tombala oynandığını belirleyen ekipler, kumar oynanan 2 bin 290 liraya el koydu, 7 kişiye 44 bin 975 lira idari para cezası uyguladı.

Gölcük'te iş yerinde kumar oynayan 3 kişi hakkında idari işlem yapıldı, 19 bin 275 lira para cezası verildi, 570 lira muhafaza altına alındı.

Öte yandan iş yerinde kumar oynattığı tespit edilen A.A. ve Ş.A. hakkında adli işlem yapıldı.