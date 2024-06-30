Kocaeli'de lise müdür yardımcısı öldürülmüştü: Gözaltı sayısı 11'e yükseldi

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde okul müdür yardımcısı, geçtiğimiz hafta 17 yaşında olduğu iddia edilen bir kişi tarafından trafikte silahla başından vuruldu. Mahir Çoğaç'ın silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınanların sayısı 11'e yükseldi.

Güncel 30.06.2024 11:04 Giriş: 30.06.2024 11:04

Güncelleme: 30.06.2024 11:07 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA