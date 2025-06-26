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Kocaeli'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'de makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çevre
  • 26.06.2025 14:50
  • Giriş: 26.06.2025 14:50
  • Güncelleme: 26.06.2025 15:49
Kaynak: AA
Kocaeli'de makilik alandaki yangın kontrol altına alındı
Fotoğraf: AA

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çamlıtepe Mahallesi yakınlarındaki makilik ve ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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