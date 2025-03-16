Kocaeli'de, markete dalan cipteki 2 kişi yaralandı

KOCAELİ’nin Kartepe ilçesinde otoparktan çıkmak için sürücüsünün manevra yaptığı cip, bir zincir markete daldı. Kazada sürücü ile 1 çocuk yaralandı.

Kaza, saat 21.30 sırlarında Ataevler Mahallesi, Sapanca Yolu Caddesi üzerindeki bir zincir marketin otoparkında meydana geldi. S.A. yönetimindeki 34 KEA 182 plakalı cip, otoparktan çıkmak için sürücüsünün manevra yaptığı sırada, kontrolden çıkarak zincir markete daldı.

Kazada, sürücü S.A. ile cipteki ismi öğrenilemeyen çocuk yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Kocaeli Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.