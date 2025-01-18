Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kocaeli'de markette yangın: 6 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 katlı apartmanın zemin katındaki markette henüz belirlenemeyenle çıkan yangında dumandan etkilenen 6 kişi tedavi altına alındı.

Güncel
  • 18.01.2025 14:01
  • Giriş: 18.01.2025 14:01
  • Güncelleme: 18.01.2025 14:06
Kaynak: AA
Kocaeli'de markette yangın: 6 kişi dumandan etkilendi

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde 4 katlı apartmanın zemin katındaki markette çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi.

Mehmet Akif Ersoy Bulvarı'nda bulunan 4 katlı apartmanın zemin katındaki markette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, apartmandaki 6 kişiyi tahliye etti. Dumandan etkilenen 76 yaşındaki S.G. Karamürsel Devlet Hastanesine kaldırılırken, 5 kişiye ambulansta müdahale edildi.

İtfaiye personelince söndürülen yangın, markette hasara yol açtı.

BirGün'e Abone Ol