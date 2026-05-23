Kocaeli'de MHP il yönetim kurulu üyesi öldürüldü: Saldırgan intihar etti

Kocaeli'de MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi Geylani Yenigün'ü silahla öldüren arkadaşı intihar etti.

Yahya Kaptan Mahallesi'ndeki evinde iş insanı Geylani Yenigün ile buraya gelen arkadaşı Uğur Öz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Öz, tabancayla Yenigün'e ateş etti. Öz, daha sonra aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, Yenigün ile Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yeri incelemesinin ardından MHP İl Yönetim Kurulu Üyesi olduğu öğrenilen Yenigün'ün cenazesi, Kocaeli Şehir Hastanesi morguna, Öz'ün cenazesi ise Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayın ardından MHP Kocaeli İl Başkanı Kamil Akın ve partililer de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.