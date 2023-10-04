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Kocaeli'de minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde minibüsün çarptığı 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Ajans Haberleri
  • 04.10.2023 22:02
  • Giriş: 04.10.2023 22:02
  • Güncelleme: 04.10.2023 22:03
Kaynak: AA
Kocaeli'de minibüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti

İnönü Mahallesi İbrahim Ağa Caddesi'nde ilerleyen B.Ö. idaresindeki 41 P 4705 plakalı minibüs, okuldan çıkan 7. sınıf öğrencisi Irmak Topçu'ya çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan çocuk ambulansla kaldırıldığı özel hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sürücü B.Ö. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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