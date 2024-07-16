Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kocaeli'de oğluyla boğulma tehlikesi geçiren baba hastanede öldü

Ajans Haberleri
  • 16.07.2024 11:37
  • Giriş: 16.07.2024 11:37
  • Güncelleme: 16.07.2024 11:37
Kaynak: AA
Kocaeli'de oğluyla boğulma tehlikesi geçiren baba hastanede öldü

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde denizde oğluyla boğulma tehlikesi geçiren baba, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Doğancalı Mahallesi'ndeki plajda İsmail T. (65) ile oğlu Mehmet T'nin (29) çırpındığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan baba ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Baba İsmail T, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet T'nin itedavisi sürüyor.

BirGün'e Abone Ol