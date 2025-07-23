Kocaeli'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda gece saatlerinde çıkan yangın, yaklaşık 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Cumaköy Mahallesi'nde meydana gelen yangında 7 dönüm alan zarar gördü, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Cumaköy Mahallesindeki ormanlık alanda saat 01.15 sıralarında çıkan yangına karadan müdahale edildi.
İtfaiye, orman işletme, belediye ekipleri ile vatandaşların katıldığı çalışmalarda, ekipler, yaklaşık 3 saat süren mücadelenin ardından alevleri kontrol altına aldı.
Yangında, 7 dönüm alanda hasar oluştu.
Ekiplerin, alandaki soğutma çalışması devam ediyor.