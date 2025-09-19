Giriş / Abone Ol
Ajans Haberleri
  • 19.09.2025 12:13
Kaynak: AA
Kocaeli'de oto tamirhanesinde çıkan yangın söndürüldü

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangın hasara neden oldu.

Çayırova Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde bulunan oto tamirhanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede büyürken, iş yerinde zaman zaman patlamalar yaşandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye personelince söndürülen yangında tamirhane kullanılamaz hale gelirken, 2 araçta da hasar oluştu.

