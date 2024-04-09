Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kocaeli'de otomobil ile ATV'nin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 09.04.2024 18:36
  • Giriş: 09.04.2024 18:36
  • Güncelleme: 09.04.2024 18:36
Kaynak: AA
Kocaeli'de otomobil ile ATV'nin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde otomobil ile çarpışan ATV'deki 2 kişi yaralandı.

Uzuntarla Mahallesi 309. Sokak'ta O.B'nin kullandığı 77 AV 266 plakalı otomobil, henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen plakasız ATV ile çarpıştı, ATV'deki 2 kişi yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulansla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

BirGün'e Abone Ol