Kocaeli'de otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Yabancı uyruklu A.A'nın kullandığı 34 HAU 832 plakalı motosiklet, D-100 kara yolu İstasyon Mahallesi Güney Yanyol Caddesi Eskihisar Feribot Yolu Kavşağında Yusuf A. idaresindeki 41 YV 527 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
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