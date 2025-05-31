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Kocaeli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 31.05.2025 23:05
  • Giriş: 31.05.2025 23:05
  • Güncelleme: 31.05.2025 23:05
Kaynak: AA
Kocaeli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

D-605 kara yolunda seyreden D.İ'nin kullandığı plakasız motosiklet, Çayırköy mevkisinde kavşakta F.Ç. idaresindeki 41 BB 175 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki ismi öğrenilemeyen kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan motosiklet sürücüsü D.İ, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bölgede trafik bir süre kontrollü sağlandı.

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