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Kocaeli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 29.05.2025 21:51
  • Giriş: 29.05.2025 21:51
  • Güncelleme: 29.05.2025 21:51
Kaynak: AA
Kocaeli'de otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Tatlıkuyu Mahallesi'nde Körfez Caddesi ile 1301/2 Sokak kesişiminde, Y.D. yönetimindeki 34 HIE 713 plakalı otomobil, karşı yönden gelen A.İ. idaresindeki 31 ATH 167 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, çarpışmanın etkisiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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