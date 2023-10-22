Kocaeli'de otomobilin çarptığı çocuk yaşamını yitirdi
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Beylikbağı Mahallesi Ankara Caddesi'nde, B.K. idaresindeki 16 AUS 072 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan V.E'ye (4) çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelince Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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