Kocaeli'de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
A.Ç. idaresindeki 34 DGG 833 plakalı motosiklet, D-605 kara yolu İzmit istikameti Kocabayramlar Mahallesi mevkisinde karşı yönde seyreden E.O. yönetimindeki 31 RS 768 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletten düşen sürücü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.