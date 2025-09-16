Kocaeli'de otomobille çarpışarak devrilen servis minibüsünün şoförü yaralandı
Kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi
Kaynak: AA
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobil ile çarpışarak devrilen servis minibüsünün şoförü yaralandı.
Köşklüçeşme Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde Ş.Y. idaresindeki 41 P 4938 plakalı servis aracı ile A.B. yönetimindeki 41 BAT 433 plakalı otomobil çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle devrilerek yan yatan servis aracının sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Servis minibüsünde yolcu olmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.