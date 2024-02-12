Kocaeli'de otomobille çöp konteynerinin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, otomobille çöp konteynerinin karıştığı kazada 4'ü öğrenci 5 kişi yaraladı.

Ö.Ö. idaresindeki otomobil, Yeni Mahalle mevkisinde, yayaya çarpmamak için manevra yapınca çöp konteynerine çarptı.

Savrulan konteynerin yoldan geçenlere çarpması sonucu ise 4'ü öğrenci 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan öğrenciler E.T, F.S, Z.G. ve Z.R.Y. ile annesi, Gebze Fatih Devlet Hastanesi ile Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.