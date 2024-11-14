Kocaeli'de P&G fabrikasında 9 çalışanı rehin alan saldırgan tahliye edildi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasını basan, 2 silahla 9 çalışanı saatlerce rehin alan İbrahim Yeşil, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Cumhuriyet Savcılığı, Yeşil hakkında, ‘Ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma’ ve ‘Zincirleme şekilde cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlamalarından iddianame hazırladı.

İddianame, Gebze Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

15 Ekim’de duruşmaya çıkan Yeşil, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle tahliye edildi.

NE OLMUŞTU?

Olay, 1 Şubat'ta Gebze ilçesindeki Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) içerisindeki ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasında meydana geldi.

Üzerinde sahte bomba düzeneği ve 2 tabancayla fabrikaya giren eski çalışan İbrahim Yeşil, içeride bulunan Ç.T, D.A, E.B, E.E.A, G.C.D, S.K, S.O.Z, T.E. ve V.A’yı rehin aldı.

İbrahim Yeşil, sosyal medya hesabı üzerinden hedefinin İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamları durdurması ve Mısır’a olan sınır kapısının açılması olarak açıkladı.

Emniyet güçleri ile saldırgan arasındaki müzakere yaklaşık 10 saat sürdü. Müzakerelerden sonuç alınmayınca İbrahim Yeşil, rehinelerin yanından ayrılıp tuvalete gittiği sırada özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon için düğmeye basıldı.

Herhangi bir çatışmanın yaşanmadığı operasyonda, saldırgan yakalanırken, rehineler de kurtarıldı. Gözaltına alınan İbrahim Yeşil, tutuklanırken, olayla ilişkili olduğu değerlendirilen A.K. ile U.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İbrahim Yeşil’in herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı bulunamadı.