Kocaeli'de palet fabrikasında yangın
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bulunan bir palet fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: AA-DHA
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde palet fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Barış Mahallesi’nde bulunan ahşap palet fabrikasında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Kısa sürede büyüyen yangın sürerken alevlerin arasında zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu kaydedildi.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
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