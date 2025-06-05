Kocaeli'de palet fabrikasında yangın: Ekipler müdahale ediyor
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde palet üretimi yapılan bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor. Şekerpınar Mahallesi’ndeki yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, cadde güvenlik gerekçesiyle araç trafiğine kapatıldı. Ekiplerin söndürme çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir firmaya ait palet fabrikasında yangın çıktı.
Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde palet üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Cadde güvenlik amacıyla araç trafiğine kapatılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.