Kocaeli'de palet fabrikasında yangın: Ekipler müdahale ediyor

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde bir firmaya ait palet fabrikasında yangın çıktı.

Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde palet üretimi yapılan fabrikada bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi.

Cadde güvenlik amacıyla araç trafiğine kapatılırken, itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı.