Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Kocaeli'de park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 13.08.2023 12:02
  • Giriş: 13.08.2023 12:02
  • Güncelleme: 13.08.2023 12:03
Kaynak: AA
Abone Olgoogle-news
Kocaeli'de park halindeki otomobile çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde park halindeki otomobile çarpması sonucu yaralanan motosikletin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

4 Temmuz Mahallesi Gazanfer Bilge Caddesi'nde viraja hızlı giren S.S'nin kullandığı plakasız motosiklet, yol kenarında park halinde duran otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsü yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol