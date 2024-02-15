Kocaeli'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ufuk Angın idaresindeki otomobil, D-100 kara yolu Güney Yanyol Beylikbağı Mahallesi mevkisinde park halinde bulunan tıra çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ağır yaralanan Angın, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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