Kocaeli'de rüzgar denizi taşırdı, yağmur trafiği felç etti
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuvvetli rüzgar ve sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kaynak: AA
Kocaeli'de kuvvetli rüzgar ve sağanak etkili oldu.
Akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak ve rüzgar nedeniyle İzmit Körfezi'nin sahil bandında yer yer dalga aşmaları meydana geldi.
Yükselen dalgalar nedeniyle Ömerağa Mahallesi'nde bulunan sahil otoparkı sular altında kaldı.
Alandaki bazı karavanların da su birikintisinden etkilendiği görüldü.
Kentte yağış nedeniyle ana arterlerde de trafik yoğunluğu yaşandı.