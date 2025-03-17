Kocaeli'de şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
Kaynak: AA
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metrelik şarampole düşen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Paşadağ Mahallesi Ortadil Sokak'ta seyreden G.E.Ç. idaresindeki 41 LB 222 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak demir bariyere çarptı. Otomobil, yolun yaklaşık 5 metre alt kısmındaki araziye düştü.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.