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Kocaeli'de şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 17.03.2025 16:31
  • Giriş: 17.03.2025 16:31
  • Güncelleme: 17.03.2025 16:31
Kaynak: AA
Kocaeli'de şarampole düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde kontrolden çıkarak yaklaşık 5 metrelik şarampole düşen otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Paşadağ Mahallesi Ortadil Sokak'ta seyreden G.E.Ç. idaresindeki 41 LB 222 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak demir bariyere çarptı. Otomobil, yolun yaklaşık 5 metre alt kısmındaki araziye düştü.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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