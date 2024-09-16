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Kocaeli'de seyir halindeki geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyon yandı

Ajans Haberleri
  • 16.09.2024 14:10
  • Giriş: 16.09.2024 14:10
  • Güncelleme: 16.09.2024 14:10
Kaynak: AA
Kocaeli'de seyir halindeki geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyon yandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeyken yangın çıkan geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyon, kullanılamaz hale geldi.

D.T. idaresindeki geri dönüşüm malzemesi yüklü kamyon, gece saatlerinde Çayırova Bağlantı Yolu Anadolu Otoyolu istikameti Yeni Mahalle mevkisinde, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

Alevi fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiyeden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü.

Yangın nedeniyle araç ve kasasındaki geri dönüşüm malzemeleri kullanılamaz hale geldi.

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