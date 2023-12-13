Kocaeli'de silah kaçakçılığı operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
Kocaeli'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında Gebze ilçesinde durdurulan 2 araçta arama yaptı.
Aramalarda, 8 tabanca ve 500 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelilerden M.Ö. ve M.Ç. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, İ.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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