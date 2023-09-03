Kocaeli'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Topçular Mahallesi Şehit İlhan Kartal Sokak'taki bir sitenin önünde M.A. ile henüz kimliği öğrenilemeyen 2 kişi arasında tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda M.A. silahla bacağından yaralandı.

M.A. yaralı halde aracına binerek 5 kilometre uzaklıktaki Seka Devlet Hastanesi'ne gitti. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ekipler olay yerinden kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.