Kocaeli'de silo patlaması davası: "Puanımız düşer diye itfaiyeyi aramadılar"

Kocaeli’de 7 Ağustos 2023 tarihinde meydana gelen, 2 işçinin yaşamını yitirdiği silo patlamasının sorumlularının yargılandığı dava görülmeye devam etti. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, patlamada hayatını kaybeden Elif Dayıoğlu’nun eşi Arif Dayıoğlu, iş yerindeki yönetim hatalarını ve facia öncesi yaşanan ihmalleri şu sözlerle anlattı:

"Yangın çıktığında durum sanıklara bildiriliyor ancak ‘Üzerini kapatın söner’ deniliyor. Sönmediğinde ise ‘İtfaiyeye haber veremeyiz, puanımız düşer’ diyerek müdahaleyi engellediler. İş yoğunluğu iş bilmezlikten kaynaklanıyordu ve üst taraftan gelen baskı nedeniyle tehlikeli olmasına rağmen iş sürdürüldü."

YARGILAMA İÇİN 'OLASI KAST' TALEBİ

Müşteki avukatları ve aileler, mevcut mütalaadaki "taksirle ölüme neden olma" suçlamasına itiraz etti. Patlamanın göz göre göre geldiğini vurgulayan aileler, sanıkların en üst sınırdan ve "olası kast" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

SANIKLAR SORUMLULUĞU GENEL MÜDÜRLÜĞE ATTI

Tutuksuz yargılanan sanıklar ise savunmalarında kurumsal ihmallere dikkat çekti:

Sanık K.D, iş sağlığı güvenliği eksiklikleri için Genel Müdürlükten yaptıkları taleplerin reddedildiğini öne sürdü. Sanık B.B. ise sahada teknik personel olduğunu, eksikleri bildirmesine rağmen yetkili olmadığını savundu. Tesisin bakımsız olduğu iddialarını reddeden Sanık K.Ö. de bakım tutanaklarını mahkemeye sundu.

MAHKEMEDEN YENİ BİLİRKİŞİ KARARI

Mahkeme heyeti, mevcut bilirkişi raporundaki kusur tespitlerinin doğruluğunu incelemek ve başka sorumlu olup olmadığını belirlemek amacıyla yeni bir rapor alınmasına karar verdi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

NE OLMUŞTU?

Derince ilçesindeki TMO Kocaeli Başmüdürlüğü liman silosunda 7 Ağustos 2023'te meydana gelen şiddetli patlamada 2 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı. İddianamede sanıklar hakkında "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.