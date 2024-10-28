Kocaeli'de sünnet töreninde zehirlenme: 91 kişi hastaneye başvurdu
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde dün akşam saatlerinde, 'sünnet töreni' sebebiyle dağıtılan tavuklu pilav nedeniyle zehirlenenlerin sayısı 91'e yükseldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
Kocaeli'de 'sünnet töreni' nedeniyle katılanlara ikram edilen tavuk pilavdan yedikten sonra gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısı 91'e yükseldi.
Çayırova ilçesinde dün yapılan sünnet töreninde ikram edilen tavuklu pilavdan yiyen yurttaşlar, akşam saatlerinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu.
Mide bulantısı ve kusma şikayetleri görülen çok sayıda kişi, tedaviye alındı. Gece boyunca bölgedeki hastanelere başvuranların toplam sayısı 91’e yükseldi.
Tedaviye alınan kişilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Olayla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.