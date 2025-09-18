Kocaeli'de Tanzanya bandıralı kuru yük gemisi karaya oturdu
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 81 metre uzunluğundaki Tanzanya bandıralı bir kuru yük gemisi karaya oturdu. Geminin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan kuru yük gemisinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.
Tanzanya bandıralı 81 metre uzunluğundaki kuru yük gemisinin hava muhalefeti nedeniyle Kefken açıklarında kıyıya sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.
Kuru yük gemisi daha sonra kıyıdaki kayalık bölgede karaya oturdu. 7 kişilik mürettebatı bulunan geminin kurtarılması için ekiplerce çalışma başlatıldı.
Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran da bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.