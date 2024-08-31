Kocaeli'de tartıştığı kişiyi pompalı tüfekle öldürdüğü öne sürülen zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 30 Ağustos’ta Suadiye Mahallesi Karadere Caddesi'nde Erdal K'nin (50) ateşli silah kullanılarak "kasten öldürülmesi" olayıyla ilgili zanlı Bedirhan K. (27), Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Karadere Caddesi'nde taraflar arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Bedirhan K'nin pompalı tüfekle ateş açarak ağır yaraladığı Erdal K. kaldırıldığı hastanede ölmüş, zanlı Bedirhan K. ise polise teslim olmuştu.