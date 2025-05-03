Kocaeli'de tartıştığı yeğenini pompalı tüfekle öldüren kişi tutuklandı
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde yeğenini pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Acısu Mahallesi Ender Sokak'ta dün aralarında miras meselesi nedeniyle husumet bulunan yeğeni Muhammet A'yı pompalı tüfekle öldürmesi sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli K.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.
Savcılık sorgusu sonrası nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüpheli tutuklandı.
Acısu Mahallesi'nde dün K.A, aralarında miras meselesi nedeniyle husumet bulunan yeğeni Muhammet A'yı pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu öldürmüştü.