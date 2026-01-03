Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kocaeli'de teleferik ve vapur seferlerine hava muhalefeti engeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle teleferik ve vapur seferleri yapılamayacak.

Güncel
  • 03.01.2026 10:06
  • Giriş: 03.01.2026 10:06
  • Güncelleme: 03.01.2026 10:10
Kaynak: AA
Kocaeli'de teleferik ve vapur seferlerine hava muhalefeti engeli
Fotoğraf: AA / Arşiv

Kocaeli'de teleferik ve vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesin'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kuzuyayla'ya yapılan teleferik hattının bugünkü seferlerini gerçekleştiremeyeceği belirtildi.

Açıklamada, "Hattımız, 4 Ocak'ta hava durumuna bağlı yeniden işletmeye açılacaktır" ifadesine yer verildi.

Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşım seferlerinin de iptal edildiği kaydedildi.

BirGün'e Abone Ol