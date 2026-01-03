Kocaeli'de teleferik ve vapur seferlerine hava muhalefeti engeli
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamaya göre, kentte etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle teleferik ve vapur seferleri yapılamayacak.
Kaynak: AA
Kocaeli'de teleferik ve vapur seferlerinin hava muhalefeti nedeniyle yapılamayacağı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesin'in sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, olumsuz hava koşulları nedeniyle Kuzuyayla'ya yapılan teleferik hattının bugünkü seferlerini gerçekleştiremeyeceği belirtildi.
Açıklamada, "Hattımız, 4 Ocak'ta hava durumuna bağlı yeniden işletmeye açılacaktır" ifadesine yer verildi.
Ayrıca olumsuz hava koşulları nedeniyle deniz ulaşım seferlerinin de iptal edildiği kaydedildi.