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Kocaeli'de ters şeritten caddeye girdi, kazaya sebep oldu

Ajans Haberleri
  • 08.10.2023 16:49
  • Giriş: 08.10.2023 16:49
  • Güncelleme: 08.10.2023 16:50
Kaynak: İHA
Kocaeli'de ters şeritten caddeye girdi, kazaya sebep oldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ters şeritten caddeye giren motosiklet ile ticari taksi çarpıştı. Kazada yola savrulan motosikletli kurye yaralandı.

Kaza, Cedit Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 41 T 006 plakalı ticari taksi ile ters şeritten caddeye giren B.A.’nın kullandığı 41 HT 557 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle yere savrulan B.A. yaralandı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.A., Kocaeli Şehir Hastanesi'ne götürüldü. 

Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. 

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