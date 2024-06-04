Kocaeli'de tersanedeki gemide yangın: 4 işçi hastaneye kaldırıldı

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde yapımı devam eden geminin suya indirilmesinin ardından henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 4 işçi hastaneye kaldırıldı.

Güncel 04.06.2024 13:40 Giriş: 04.06.2024 13:40

Güncelleme: 04.06.2024 13:48 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA