Kocaeli'de TIR'da 8,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı
Kaynak: AA
Kocaeli'de durdurulan TIR'da yaklaşık 8,5 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 8 Ağustos'ta Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan TIR'da uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Narkotik köpeğinin katılımıyla arama yapılan TIR'da, 3 parça halinde 6 kilo 270 gram afyon sakızı ile 4 paket halinde 2 kilo 315 gram esrar bulunmuştu.