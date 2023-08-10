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Kocaeli'de TIR'da 8,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 10.08.2023 16:00
  • Giriş: 10.08.2023 16:00
  • Güncelleme: 10.08.2023 16:01
Kaynak: AA
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Kocaeli'de TIR'da 8,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı

Kocaeli'de durdurulan TIR'da yaklaşık 8,5 kilogram uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 8 Ağustos'ta Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde durdurulan TIR'da uyuşturucu ele geçirilmesine ilişkin gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheli, adliyedeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Narkotik köpeğinin katılımıyla arama yapılan TIR'da, 3 parça halinde 6 kilo 270 gram afyon sakızı ile 4 paket halinde 2 kilo 315 gram esrar bulunmuştu.

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