Kocaeli'de TIR ile servis minibüsü çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı
Kocaeli'de TIR ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır toplam 26 kişi yaralandı. Kaza mahalline çok sayıda sağlık ekibi ve itifaiye personeli sevk edildi.
Kaynak: AA
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde TIR ile servis midibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır 26 kişi yaralandı.
Akmeşe yolu Ketenciler Göleti mevkisinde seyreden H.Y. idaresindeki 34 TY 0867 plakalı TIR ile tekstil işçilerini taşıyan M.D. yönetimindeki 41 P 6087 plakalı servis midibüsü çarpıştı.
İhbar üzerine kaza mahalline çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ile 24 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Sürücü M.D'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.