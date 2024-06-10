Kocaeli'de TIR ile servis minibüsü çarpıştı: 1'i ağır 26 yaralı

Kocaeli'de TIR ile servis minibüsünün çarpıştığı kazada 1'i ağır toplam 26 kişi yaralandı. Kaza mahalline çok sayıda sağlık ekibi ve itifaiye personeli sevk edildi.

Güncel 10.06.2024 10:03 Giriş: 10.06.2024 10:03

Güncelleme: 10.06.2024 10:41 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA (Ekran görüntüsü)