Kocaeli'de TIR kazası; şoför öldü

İsa ÇİÇEK/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Anadolu Otoyolu'nda TIR'ın önündeki TIR'a çarptığı kazada şoför Güner Seisoğlu (59), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Kartepe ilçesi Tepetarla mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Güner Seisoğlu idaresindeki 81 FH 919 plakalı TIR, önündeki başka bir TIR'a arkadan çarptı. Kazada Seisoğlu, araçta sıkışarak ağır yaralandı. Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık, itfaiye ve otoyol jandarması sevk edildi. Seisoğlu, itfaiye ekiplerinin çalışması ile araçtan çıkartıldı. Güner Seisoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Seisoğlu'nun cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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