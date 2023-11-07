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Kocaeli'de tırdan akaryakıt çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 07.11.2023 17:30
  • Giriş: 07.11.2023 17:30
  • Güncelleme: 07.11.2023 17:30
Kaynak: AA
Kocaeli'de tırdan akaryakıt çaldıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırdan akaryakıt çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli cezaevine gönderildi.

Sultanorhan Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine kontrol için gittikleri tırın yanından kaçmaya çalışan 3 kişiyi yakaladı.

Tırdan akaryakıt çaldıkları iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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