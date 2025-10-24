Kocaeli'de tırdan yola devrilen iş makinesindeki kişi yaralandı

Giriş / Abone Ol
  • Giriş: 24.10.2025 17:04
Kaynak: AA
KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Derince ilçesinde, seyir halindeki tırın üzerinden yola devrilen iş makinesindeki kişi yaralandı.

Yenikent Mahallesi Ertuğrul Gazi Caddesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen tırın üzerindeki asfalt silindiri, yola devrildi.

Olayda asfalt silindirinde bulunan F.E. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan F.E, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

