Kocaeli'de üç aracın karıştığı trafik kazasında 6 kişi yaralandı
Kocaeli'de otoyolun Ankara istikametinde seyir halinde olan TIR ile bir otomobil çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı.
Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesiminde üç aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı.
Otoyolun Ankara istikametinde seyreden sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen TIR, Muallimköy mevkisi Osmangazi Köprüsü yol ayrımında İsmail Y. idaresindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyere çarparak durabildi.
Otomobilden ve bariyerden kopan parçalar, arkadan gelen Zakir G. yönetimindeki hafif ticari araca isabet etti.
TIR SÜRÜCÜSÜ KAÇTI
Kazada otomobil sürücüsü İsmail Y. ile aynı araçta bulunan 3 çocuk ve 2 yetişkin, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Jandarma, kaçan TIR sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.