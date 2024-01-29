Kocaeli'de uçurama devrilen kamyonun sürücüsü öldü
Kaynak: AA
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde uçuruma devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti.
Metehan Şahin'in (25) kullandığı 54 B 8007 plakalı vinç kamyon, Hacıosman Mahallesi Nihal Atsız Sokak'ta yokuştan inerken uçuruma devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaşamını yitirdiği belirlenen sürücünün cenazesi, hurdaya dönen aracın altından itfaiye erlerince çıkarıldı.
Cenaze, olay yeri incelemesinin ardından otopsi için morga götürüldü.
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