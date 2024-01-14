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Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 14.01.2024 21:17
  • Giriş: 14.01.2024 21:17
  • Güncelleme: 14.01.2024 21:18
Kaynak: AA
Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı

Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ilçesinde uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı, ticareti, kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde ve üst aramalarında 176 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 11 sentetik ecza, 2 tüfek ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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