Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 5 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Kocaeli'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Derince ilçesinde uyuşturucu, uyarıcı madde imalatı, ticareti, kullanımıyla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı.
Şüphelilerin evlerinde ve üst aramalarında 176 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar, 11 sentetik ecza, 2 tüfek ile 2 hassas terazi ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
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