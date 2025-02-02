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Kocaeli'de üzerine inşaat kalıbı düşen işçi ağır yaralandı

Ajans Haberleri
  • 02.02.2025 20:46
  • Giriş: 02.02.2025 20:46
  • Güncelleme: 02.02.2025 20:46
Kaynak: AA
Kocaeli'de üzerine inşaat kalıbı düşen işçi ağır yaralandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde üzerine inşaat kalıbı düşen işçi ağır yaralandı.

Merkez Mahallesi D-130 kara yolu mevkisindeki inşaat alanında çalışan Abdulkadir A. devrilen kalıpların altında kaldı.

Şantiyedeki diğer işçilerin çabasıyla sıkıştığı yerden kurtarılan Abdulkadir A. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı işçinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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